Москва, , 15:46 — REGNUM Молдавский парламент снял депутатскую неприкосновенность с руководителя фракции «Шор» Марины Траубер, сообщают СМИ Молдавии.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее неприкосновенность была снята и с лидера партии «Шор» Илана Шора.

Решение принято после обращения генпрокуратуры страны для расследования подозрений в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По данным СМИ, речь идёт об 1 млрд долларов.

Отмечается, что члены фракции «Шор» поддержали снятие иммунитета с себя и своих коллег, заявив, что им нечего бояться. При этом некоторые оппозиционные депутаты от других партий покинули зал, отказавшись принимать участие в голосовании.