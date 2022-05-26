Вашингтон, 26 мая 2022, 15:46 — REGNUM Порядка половины жителей США (48%) не знают, кто в данный момент является главой американского внешнеполитического ведомства. Это 26 мая следует из обнародованных данных опроса вашингтонского исследовательского центра Pew Research Center.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
(сс) U.S. Department of State

Уточняется, что в исследовании принимали участие 3,6 тысячи совершеннолетних жителей США, статистическая погрешность составляет 2,3 процентного пункта.

Из полученных данных следует, что только 51% респондентов в ответ на вопрос: «Кто в настоящее время является госсекретарем?» ответил правильно, назвав Энтони Блинкена. Также 34% участников опроса ответили, что «не уверены», что смогут правильно ответить, а 8% считают, что им все еще является предшественник Блинкена — Майкл Помпео.

Еще 4% опрошенных выбрали Меррика Гарленда, нынешнего генерального прокурора и одновременно министра юстиции США, а 2% назвали Хиллари Клинтон, которая была госсекретарем с января 2009 года по февраль 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США объявило санкции «международной сети контрабанды нефти и отмывания денег», связанной с Корпусом стражей исламской революции.