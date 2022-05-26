Вашингтон, 26 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Порядка половины жителей США (48%) не знают, кто в данный момент является главой американского внешнеполитического ведомства. Это 26 мая следует из обнародованных данных опроса вашингтонского исследовательского центра Pew Research Center.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Уточняется, что в исследовании принимали участие 3,6 тысячи совершеннолетних жителей США, статистическая погрешность составляет 2,3 процентного пункта.

Из полученных данных следует, что только 51% респондентов в ответ на вопрос: «Кто в настоящее время является госсекретарем?» ответил правильно, назвав Энтони Блинкена. Также 34% участников опроса ответили, что «не уверены», что смогут правильно ответить, а 8% считают, что им все еще является предшественник Блинкена — Майкл Помпео.

Еще 4% опрошенных выбрали Меррика Гарленда, нынешнего генерального прокурора и одновременно министра юстиции США, а 2% назвали Хиллари Клинтон, которая была госсекретарем с января 2009 года по февраль 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США объявило санкции «международной сети контрабанды нефти и отмывания денег», связанной с Корпусом стражей исламской революции.