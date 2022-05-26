Казань, 26 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Татарии из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Град

По данным синоптиков, 27 мая в республике при прохождении активных атмосферных фронтов местами ожидаются грозы, сильные дожди, град, сильный ветер порывами 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 ˚С, днем потеплеет до +19 ˚С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 26 по 27 мая в Омской области пройдет кратковременный дождь. Прогнозируется гроза, в отдельных районах возможен град.

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