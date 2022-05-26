Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Новое общественное пространство откроется в Санкт-Петербурге у административно-офисного центра «Невская ратуша». Об этом 26 мая сообщил гендиректор управляющей компании «Ареопаг» Данил Барышев, информирует издание «Коммерсантъ-СПб».

Фуд-холл «Фабрика» Проект будущего пространства

Стоимость проекта в районе улиц Моисеенко и Кирочной оценивается более чем в 100 млн рублей. На территории пространства площадью в 7000 кв. метров появится фуд-холл и коворкинг. Ранее в этом месте находилась прачечная, склады и мастерские.

«Четких сроков открытия общественного пространства с фуд-холлом нет. Но оно сместится с лета на осень 2022 в связи с работой по реконструкции корпуса», — сообщил Барышев.

Офис пространства на 150 человек уже начал работать. Фуд-холл «Фабрика» планируют открыть к 1 сентября 2022 года. Там разместятся более 15 различных гастрономических точек, зоны отдыха и сцена с посадочными зонами для зрителей.

Напомним, что общественное пространство планируют открыть и на территории Конюшенного двора. Там будут работать рестораны и точки fashion и beauty индустрии.