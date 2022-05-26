Москва, 26 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Москва знает о содержании предложенного Италией плана по Украине из прессы. Об этом интервью RT Arabic заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Господин Луиджи Ди Майо так активно внедрился в медийное пространство и рекламирует итальянскую инициативу из четырёх пунктов. Мы о ней только читали. Мы читали о том, что это инициатива, которая может принести долгожданный мир», — пояснил Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства назвал инициативы итальянской стороны несерьёзными. Так, в частности, он отозвался о заявлении о том, что «Крым и Донбасс должны быть частью Украины с предоставлением им широкой автономии».

«Ну, это не могут серьёзные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать», — уверен Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что-то, что написано в СМИ, если это действительно так, «вызывает чувство сожаления по поводу понимания авторами этой инициативы, происходящего и по поводу знания ими предмета, знания ими истории этого вопроса».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Италия предложила свой план мирного урегулирования на Украине, состоящий из четырёх этапов. Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо передал этот документ генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Так, согласно плану, прежде всего необходимо добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. Затем предполагается демилитаризация фронта и проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины, обсуждение «территориальных вопросов» конфликта между Россией и Украиной и заключение соглашения о мире и безопасности в Европе, который будет регулировать отношения между Россией и ЕС.

Ранее по теме: МИД России получил предложения Италии по урегулированию на Украине

Ранее президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство приветствует искренние усилия других стран, направленные на урегулирование на Украине, но подробностей об инициативе Италии пока нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что плана по урегулированию ситуации на Украине из Италии российское внешнеполитическое ведомство не получало.