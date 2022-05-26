Москва, , 15:41 — REGNUM В РФ сохраняются риски того, что к осени 2022 года инфляция ускорится из-за накопления в российской экономике негативных эффектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Инфляция Pixabay.com

«Риски ускорения инфляции к осени 2022 года сохраняются, — сказал Мастеров. — Продолжают действовать масштабные ограничения, связанные с антироссийскими санкциями и ведущие фактически к разрыву экономических отношений с западными странами. Нарушены логистические цепочки. Это ведет к перебоям в производстве, поставке импортной продукции на российский рынок. В этих условиях продолжает увеличиваться себестоимость производства, растет дефицит в определенных сегментах рынка».

Как подчеркнул Мастеров, если для России не так остро стоят угрозы продовольственного и топливно-энергетического кризиса, то с дефицитом высокотехнологичных товаров, импортных комплектующих, программного обеспечения рискнут столкнуться и российская промышленность, и потребительский рынок.

«Эта проблема распространяется и на многие другие отрасли промышленности, — сказал Мастеров. — Даже локализованные на территории РФ производства сталкиваются с проблемами импортозависимости. К осени соответствующие негативные эффекты будут накапливаться, в то время как перестройка логистики потребует значительного времени и усилий. В этих условиях сохраняются значительные риски ускорения инфляции к осени 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, что рост инфляции в РФ может замедлиться из-за падения реальных доходов населения.

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