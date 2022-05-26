В Волгограде проведут масштабный молодёжный фестиваль
Волгоград, 26 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Фестиваль, приуроченный к празднованию Дня молодёжи России и проведению выпускных вечеров, пройдёт 25 июня на центральной набережной Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе администрации региона.
Никитенко Эмилия ИА REGNUM
Центральная набережная Волгограда
Главной площадкой праздника станет нижняя терраса набережной. На фестивале ждут старшеклассников, студентов вузов и ссузов, представителей молодёжных и детских общественных объединений, работающую молодёжь. Оргкомитету предлагают организовать работу тематических площадок по 10 направлениям, а также интерактивные зоны.
Завершится фестиваль концертом с торжественным награждением победителей и фейерверком.