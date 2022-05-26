Москва, 26 мая 2022, 15:38 — REGNUM Московский хоккейный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим Андреем Светлаковым. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что новое соглашение «армейцев» с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года.
Светлаков является воспитанником ЦСКА, за основную команду он выступает с сезона 2015/16. Всего на его счету 361 матч за клуб, в которых он забросил 52 шайбы и отдал 78 голевых передач.
В составе ЦСКА Светлаков дважды выиграл Кубок Гагарина — в 2019 и 2022 годах.