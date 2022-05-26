Донецк, , 15:37 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Железная Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Атака зафиксирована в 14:47 с позиций в населённом пункте Новгородское. Под огонь попала Железная Балка. По посёлку выпущено девять гранат из СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.