Москва, , 15:36 — REGNUM Опасения по поводу резкой дестабилизации финансовой системы РФ не сбылись — произошло существенное укрепление рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал снижение инфляционных ожиданий населения РФ.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«После пика ажиотажного спроса, наблюдавшегося в первой половине весны и сформировавшегося под влиянием опасений по поводу дестабилизации финансовой системы РФ, введения масштабных антироссийских санкций, разрыва экономических отношений и ухода с российского рынка ряда западных компаний, спрос стабилизировался, а по некоторым пунктам и вовсе снизился, — сказал Мастеров. — В этих условиях стабилизировались и цены на большинство потребительских товаров. Инфляция хотя и сохранилась, но замедлилась. Опасения по поводу резкой дестабилизации финансовой системы РФ не сбылись, произошло существенное укрепление рубля».

По его словам, население привыкает к изменившимся условиям.

«В ближайшее время возможно колебание инфляционных ожиданий в пределах 1-2%, — предположил Мастеров. — Следует учитывать, что уже начинает отмечаться снижение реальных располагаемых доходов населения, что будет угнетающе влиять на спрос и тормозить динамику инфляции и инфляционные ожидания — в том числе и в краткосрочной перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что инфляционные ожидания населения России продолжат снижаться в течение ближайших месяцев 2022 года.

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