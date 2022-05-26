с. Архипо-Осиповка, , 15:36 — REGNUM Село Архипо-Осиповка в Геленджике Краснодарского края осталось без подачи газа, причина — авария на распредилительном газопроводе, сообщили 26 мая в региональном оперативном штабе.

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На месте работают специальные службы, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

«Вопросом восстановления газоснабжения занимаются соответствующие ремонтные службы. Министерство ТЭК И ЖКХ края оказывает максимальное содействие по возобновлению подачи природного газа населению. По данным мэрии Геленджика, для устранения юридических проблем в дальнейшем специалисты проводят работу по заключению договора эксплуатации сетей с филиалом «Газпром газораспределение Краснодар» или альтернативной организацией обладающей соответствующими полномочиями», — прокомментировали в оперативном штабе.

Параллельно подготовлен технический план объекта капитального строительства, участок сети поставили на государственный кадастровый учет и включили в Реестр муниципальной собственности.