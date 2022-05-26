26 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль о том, что Киев знает способ давления на Будапешт, который не хочет отказываться от российского газа.

Оксана Переможенко, , 16:10 — REGNUM Киев знает способ давления на Будапешт, который не хочет отказываться от российского газа. Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба», — сказала она, добавив, что в Венгрию идёт отдельная нитка нефтепровода, с которой может «что-то произойти».

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Заявление украинской чиновницы обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения раскритиковали слова украинской чиновницы.

«Шантаж — дело святое, только он бывает обоюдным», — написал Александр К.

«Репутация Украину больше не волнует. Открытое признание терроризма…» — добавила Татьяна.

«Ещё тявкают сявки. Забились бы под лавку и скулили бы, чтоб не пнул кто лишний раз», — не выдержала Марина.

«Было бы неплохо, и газовый вентиль ещё перекройте. Это сильно ускорит мыслительный процесс в Европе», — с сарказмом отметил Роман.

«А ведь истинные твари! Кусают руки, дающие хлеб! С одной стороны, мы видим неблагодарность украинцев, но, с другой стороны, меня радует, что они на всех уровнях вызывают к себе лично, ко всей Украине дикую ненависть!» — пишет один из участников обсуждения.

Виктор Орбан (сс) European People's Party

«Каждый день каганат доказывает, что они террористы», — добавил Слава.

«Забыла, что российский газ идет по Украине и Киев зарабатывает на транспортировке?» — напомнила Наталья Н.

«О как. А энергетическим шантажом занимается Россия…» — с сарказмом прокомментировал новость Serg.

«Я так понимаю, они и от венгров жаждут выхватить…» — задумался Владимир.

«Террористическая организация Украина. Надеюсь, Венгрия скажет пару ласковых…» — отметил один из участников обсуждения.

«Не успеют. Их быстрее уберут при такой риторике… Это называется «вышли из-под контроля», а это не понравится их хозяевам. Наглость наглостью, но за языком и действиями надо следить», — написал S. M. S.

«Террористы, боюсь представить, что бы они творили, будь у них ядерное оружие», — отреагировал Marsel.

«К осени, думаю, Европа будет жёстче с Украиной. Голодать и мёрзнуть никому не хочется», — пишет Юлия.

«Пускай перекроют, им ещё венгры [по голове] дадут, им, видимо, мало?!» — недоумевает один из участников обсуждения.

Армия Венгрии eucom.mil

«Очень «дипломатические» предложения для влияния на Венгрию!» — иронизирует Татьяна Ж.

«А толку-то? Венгрия что так, что так лишится нефти. Только в первом случае по своей вине, поддержав эмбарго, а во втором — по вине украинцев. Как вы думаете, как сильно Венгрия начнёт помогать вам, когда с трубой что-то случится? Нет у вас ни рычагов, ни влияния, клоуны малахольные», — отметил clean_car_07.

«Как бы с Закарпатьем чего-нибудь не произошло», — с сарказмом добавила Tatiana F.

«Мне что-то подсказывает, что если провести в Закарпатье референдум о вхождении в состав Венгрии, то оно само от Украины убежит совершенно добровольно. Венграм даже армию не придется использовать», — пишет Anzai M.

«А потом опять будут орать: а нас за что?» — иронизирует М.

«Они там вообще берегов не видят», — написал Alexei M.

«Наверное, украинцы решили вернуть Венгрии Закарпатье?» — не без сарказма поинтересовался Евгений.

«Кто-то там заикался, что Россия использует газ как оружие. Обнаглели», — подытожил Mike M.