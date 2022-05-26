Бухарест, 26 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Окружной суд столицы Румынии Бухареста распорядился разблокировать финансовые счета городской администрации, на которые 4 мая 2022 года был наложен так называемые «долговой арест». Об этом 26 мая сообщает румынский информационный портал HotNews.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Согласно официальной информации, судьи приняли во внимание доводы адвокатов относительно необходимости возобновления соответствующих денежных операций мэрии во избежание экономического коллапса города.

«С сегодняшнего дня муниципалитет может осуществлять платежи за счет реализуемых инвестиционных проектов», — резюмировал мэр Бухареста Никушор Дан.

Напомним, счета администрации Бухареста были заморожены по требованию румынского бизнесмена Костикэ Констанды. Долг местных властей перед предпринимателем составил 120 млн евро.