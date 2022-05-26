Москва, , 15:35 — REGNUM В США и ЕС переоценили зависимость России от отношений с западными партнерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал выводы германской газеты Deutsche Wirtschafts Nachrichten о том, что Западу не удалось сломить российскую экономику.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они немного спешат [с выводами], — сказал Гусев. — Например, по мнению российских специалистов IT-сектора, в течение ближайшего года, когда возникнет необходимость в оплате продления лицензий на программное обеспечение, закупок чипов, серверов, релокации программистов, аналитиков данных, чья работа в РФ невозможна из-за блокировок платежей и аккаунтов в рабочих чатах, себестоимость продукции и услуг компаний в данном секторе, увеличится минимум на 25%, что повлияет и на смежные секторы и госзакупки».

При этом он согласился с тем, что российская экономика оказалась крепче, чем рассчитывали те, кто вводил санкции.

«Там переоценивали зависимость российской экономики от отношений с западными партнерами, не учитывали развитие проектов по импортозамещение, особенно с 2014 года, не учитывали даже рост степени диверсификации поставок российских нефти и газа, — сказал Гусев. — В январе 2022 года в экспортных поставках российской нефти доля Европы составляла 70%, а для Азии уже была около 30%. Например, с февраля по май этого года поставки нефти в Китай выросли с 750 тыс. баррелей в день до 1,1 млн баррелей. По газу ситуация еще более интересная: за последние три месяца поставки в Европу упали примерно на 50%, но в Азию выросли на 60%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Перепелица заявил, что российские власти смогли оперативно отреагировать на введённые санкции.

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