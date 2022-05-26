Сантьяго, 26 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Бактерии, которые имеют обеспечивающие устойчивость ко многим антибиотикам и веществам, включая медь и хлор, гены, нашли ученые из Чили. Об этом 26 мая говорится в сообщении на сайте Чилийского университета.

geralt Бактерии

Уточняется, что группа ученых Чилийского университета с 2017 по 2019 годы находилась в разных районах Антарктики, где вела сбор образцов почвы для изучения микробных сообществ, в результате чего было выявлено огромное разнообразие микроорганизмов в этих почвах.

«Однако ученые были еще больше удивлены, когда они обнаружили, что многие бактерии в этих образцах, обладают неожиданными способностями, в том числе высокой устойчивостью к действию многих классов антибиотиков и других токсических веществ», — говорится в сообщении.

При этом, как указал академик факультета наук Чилийского университета Андрес Марколета, чьи слова приводятся в сообщении и которые принимал участие в исследовании, такие способности к резистентности могут появиться у патогенных микроорганизмов, которые вызывают различные заболевания. Как считает ученый, это может привести к серьезным проблемам в сфере здравоохранения в мире.

Также Марколета отметил, что часть таких «сверхспособностей», которые развились у этих микроорганизмов в ходе эволюции для противостояния экстремальным условиям, находится в «подвижных фрагментах» ДНК и это может позволить передать их другим бактериям.

«Поэтому идея о том, что эти гены могут в конечном итоге достичь бактерий, вызывающих инфекции у людей или других животных, передав им значительные способности резистентности, не кажется безумной», — отметил ученый, добавив, что в результате «гены резистентности» могут усилить другие патогены, вступая с ними в контакт, что может затем способствовать распространению инфекционных заболеваний.

В то же время Марколета добавил, что исследователи хотят не вызвать тревогу, а показать важность изучения Антарктики и их воздействия на планету.

«Знание подробностей о генах резистентности, присутствующих в Антарктике и других средах с высоким микробным разнообразием, может указать направление в разработке возможных новых антибиотиков, которые будут «подготовлены» для преодоления этих механизмов устойчивости», — пояснил чилийский ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследователи из Университета Квинсленда нашли решение для улучшения фертильности у женщин с ожирением после успешного испытания, проведенного в лабораторных условиях.