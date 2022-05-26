Астрахань, , 15:35 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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26 мая выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 962 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 431 человек выписан после курса лечения, в том числе 13 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 5 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.