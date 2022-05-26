Ереван, , 15:33 — REGNUM Баку передал Еревану военнослужащего срочной службы вооружённых сил (ВС) Армении, оказавшегося на территории Азербайджана. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армянской стороне передан военнослужащий срочной службы рядовой Эдуард Мартиросов, перешедший армяно-азербайджанскую границу 23 апреля», — говорится в сообщении.

В минобороны отметили, что договориться передаче бойца получилось во время встречи в Брюсселе премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Передача осуществлялась при посредничестве российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее в минобороны сообщили, что 23 апреля Мартиросов отправился из воинской части на боевой пост, и связь с ним прекратилась. Позже стало известно, что он зашел на азербайджанскую территорию и был задержан.