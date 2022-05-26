Тбилиси, , 19:57 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своей речи, посвящённой дню независимости Грузии, выразила солидарность с Украиной, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Война на Украине, в центре Европы, много раз напоминает нам о войнах и трагедиях, пережитых Грузией за эти столетия. Именно потому, что мы знаем, какой ценой такая самоотверженность обходится стране, мы обязаны не только разделить боль украинского народа, но и проявить по отношению к нему полную солидарность. Мы знаем силу солидарности, и это признак того, что грузинское общество выражает эту солидарность во всех возможных формах. Мы также понимаем, что ускоренный процесс европейской интеграции — это заслуга украинского народа, его крови и страданий. Украина прошла через удивительные сражения, её воины показали миру пример храбрости, самоотверженности и выносливости.

Я хотела бы отдать дань уважения погибшим украинским и грузинским героям, поскольку все они боролись за независимость и свободу, а 26 мая — еще один праздник независимости и свободы. Мы знаем и не забудем, что Украина сегодня защищает не только свою собственную свободу, суверенитет, независимость, но и свободу нашей и других европейских стран. Защищает единое, сильное, свободное, европейское будущее», — заявила Зурабишвили.