Орехово-Зуево, Московская область, , 15:32 — REGNUM В России должна сложиться комфортная среда для предпринимателей. Об этом 26 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП на площадке машиностроительного завода «Тонар».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нам необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок, без бюрократизма. Это не какие-то красивые слова. Это тот принцип работы, к которому я призываю представителей органов власти всех уровней», — заявил Мишустин.

«Малый и средний бизнес первым принимает на себя удар, гибко реагирует на изменение ситуации, быстро переходит на новые форматы. Именно здесь рождается много нестандартных идей, новаторских решений», — указал он.

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