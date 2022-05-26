Орехово-Зуево, Московская область, 26 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В России должна сложиться комфортная среда для предпринимателей. Об этом 26 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП на площадке машиностроительного завода «Тонар».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Нам необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок, без бюрократизма. Это не какие-то красивые слова. Это тот принцип работы, к которому я призываю представителей органов власти всех уровней», — заявил Мишустин.

«Малый и средний бизнес первым принимает на себя удар, гибко реагирует на изменение ситуации, быстро переходит на новые форматы. Именно здесь рождается много нестандартных идей, новаторских решений», — указал он.