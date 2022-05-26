Москва, 26 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В последнее время в иностранных СМИ все больше появляется обсуждений о реальных процессах по поставке энергоресурсов в ЕС. Какие заводы НПЗ есть, в каких странах, кто их владелец, кто их поставщик сырья и кто их основной клиент-потребитель, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Ural-66 Вагон — цистерна для нефтепродуктов

«Как оказывается собственников из России достаточно мало, в основном все собственники вперемешку из самих же стран ЕС, но есть одно «но», это то, что каждый из заводов имеют свою настройку на переработку и многие настроены на переработку именно российской нефти.

Некоторые нефтеперерабатывающие заводы могут работать только с определенными сортами нефти. Есть еще момент, что часть заводов поизносилось, переоборудовать на стандарт под другое качество.

Это не только новые затраты, но и необходимость перенимать опыт глубокой переработки от других стран, которые отдавать патент бесплатно не собираются. Конечно же, есть крупнейшие НПЗ в Китае и Индии с высокими показателями переработки многих видов нефти.

Второй момент, это заместить поставки танкерами, ведь трубу теперь никто просто так вести не будет. Некоторые экспортеры нефти на примере России теперь увидели, что проведешь трубу за свой счет и остаться можно ни с чем.

Есть нефть в Ливии, Ираке и Нигерии, но глобальная индустрия морских перевозок грузов это сложный и очень большой рынок.

Постоянное судоходство нефтяных и газовых танкеров зависит от многих факторов.

Строительство танкеров процесс трудоемкий, который занимает минимум 1,5 года для средних размеров и более трех лет для крупных судов. Рынок дорогостоящий. Нет судов дешевле $1,5 млрд.

Таким образом, постройки должны быть обеспечены стабильностью, окупаемостью и сервисным обслуживанием. Верфи Damen (Нидерланды) и Harland & Wolff (Северная Ирландия) пользуются огромной популярностью по ряду вопросов нефтепоставок в ЕС они единственные производители.

Есть Trieste в Италии с выручкой более $9 млрд, которой похоже неважно, как будет поставляться нефть в Европу так как занимается всеми направлениями и есть много собственных разработок.

Есть верфи и у Vard по всей Европе и даже в США и Fincantieri которая активно сотрудничает с Францией. Есть успехи у голландской судоверфи Damen Shipbuilders, вроде поменьше, а сотрудничает с 120 странами мира и имеет множество партнерских отношений. В его состав входят 32 судостроительных и 15 ремонтно-эксплуатационных заводов. Верфь Keppel Verolme также в Нидерландах.

Мальтийские верфи имеет современный завод по производству металлоконструкций. Испанская частная верфь Naval Gijon SAU строит все типов судов. Наверное, самые дешевые в Европе строит Brodosplit Сплит из Хорватии.

Для всего этого парка судов необходимы миллионы тонн металлопроката. Больше России в Европу поставляет только Турция (3,9 млн тонн). В большей степени от европейского рынка зависят «Северсталь» и НЛМК. «Северсталь» поставляла туда 2,5 млн тонн металла и получала 34% всей выручки — $3,9 млрд. НО для ММК Европа составляла 7% выручки.

Нужна энергия, поддерживать весь этот флот и нефть по той цене что даст приемлемые цифры это все окупать. Тут без России совсем никак, иначе Европа полостью отстанет от новых высот в развитии США и Китая.

Рассчитывать ЕС на ближневосточную или африканскую нефть — это растить еще больше конкурентов в мировой торговле. Пошлины, скорее всего, возьмут верх над эмбарго», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица заявил, что Евросоюз получит больше выгоды от введения импортных пошлин на российские энергетические ресурсы вместо эмбарго.

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