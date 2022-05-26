Екатеринбург, 26 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге два человека погибли на строительной площадке. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

Объект находится на ул. Московская. Люди упали с высоты. Возбуждено уголовное дело.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что погибшими оказались граждане одной из республик Средней Азии, 1995 и 1989 года рождения. А в пресс-службе облпрокуратуры заявили, что взяли ход расследования дела на контроль и проводят свою проверку.