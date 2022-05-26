Донецк, 26 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Атака на Петровский район Донецка зафиксирована в 15:00. С украинских позиций в Красногоровке было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Ещё одна атака зафиксирована в 15:02. С украинских позиций в Авдеевке была обстреляна Ясиноватая. По городу выпустили три снаряда калибром 122 мм.