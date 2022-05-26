Москва, 26 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Санкционная политика ЕС обернулась не обвалом российской экономики, а ослаблением европейской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Марина Измайлова.

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«Что касается экономического роста Евросоюза, то прогнозы неутешительные — в 2022 году рост составит лишь 2,7% вместо ожидаемых 4%, а инфляция может достигнуть 6,8%, — сказала Измайлова. — Причем инфляционные процессы в еврозоне начались задолго до событий на Украине. Начиная с ноября 2021 года, инфляция каждый месяц обновляла максимумы. А коэффициент роста потребительских цен в странах — лидерах Евросоюза (Германия, Испания, Италия, Франция) достиг своих максимальных значений за несколько десятилетий».

Как пояснила Измайлова, причинами ухудшающейся экономической ситуации в Евросоюзе стабильно остаются цены на энергоносители, нестабильность цепочек поставок, вызванная ситуацией на Украине и новой волной коронавируса в Китае.

«Кроме того, сказывается и антироссийская санкционная политика, которая вместо обвала экономики России привела к значительному укреплению рубля и ощутимому ослаблению экономики Евросоюза. Замедление роста инфляции до 3,2% ожидается к 2023 году, но это будет зависеть от силы выше названных факторов», — уточнила профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, санкции Европейского союза в отношении РФ были ожидаемы, и Россия успела к ним подготовиться.