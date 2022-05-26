Давос, Швейцария, 26 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Индонезия подняла вопрос развития технологий и служб передачи данных и безопасности во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящего в Давосе (Швейцария), сообщает Antara.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

«Защита данных чрезвычайно важна», — заявила делегация из Индонезии на форуме ВЭФ в Давосе.

Вопрос защиты данных является одним из приоритетов рабочей группы по цифровой экономике, форума, который является частью саммита G20.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия, Филиппины и Япония проводят совместную учебную программу по борьбе с разливами нефти в море.

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