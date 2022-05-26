Индонезия подняла вопрос передачи данных на ВЭФ в Давосе
Давос, Швейцария, 26 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Индонезия подняла вопрос развития технологий и служб передачи данных и безопасности во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящего в Давосе (Швейцария), сообщает Antara.
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Флаг Индонезии
«Защита данных чрезвычайно важна», — заявила делегация из Индонезии на форуме ВЭФ в Давосе.
Вопрос защиты данных является одним из приоритетов рабочей группы по цифровой экономике, форума, который является частью саммита G20.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия, Филиппины и Япония проводят совместную учебную программу по борьбе с разливами нефти в море.
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