Москва, , 15:29 — REGNUM В 2022 году не стоит ждать роста продаж мебели, но в 2023–2024 годах эта отрасль начнет подниматься. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности о рекордном спаде продаж.

Мебель

«Мебель не является товаром первой необходимости, поэтому на фоне снижения платёжеспособности населения ожидаемо снижение спроса. Но заявления Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности, о спаде продаж как в стоимостном, так и в физическом выражении идут в разрез с данными Минпромторга об укреплении мебельной отрасли — на 20% по стоимости и на 4% по условным количественным единицам, о чём сообщил замминистра Бочаров», — сказала Прикладова.

При этом она подчеркнула, что на продажах мебели отрицательно сказываются сложности с импортом, ведь оборудование, включая комплектующие и запчасти, и фурнитура поступают в основном из-за рубежа. Кроме того, дает о себе знать рост цен из-за удорожания логистики и кратковременного, но резкого ослабления рубля. Все это также ведёт к снижению спроса на мебель.

«В летний период не стоит ожидать роста продаж мебели, да и в целом по 2022 году, — полагает Прикладова. — Но в 2023–2024 годах, вероятнее всего, будет подъём отрасли. Из-за снижения ключевой ставки ЦБ подешевеют кредиты и снизятся ставки по вкладам. В совокупности это будет стимулировать спрос, к тому же ввод в эксплуатацию новостроек потребует трат на ремонт, в том числе на мебель».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие проблемы ждут российских мебельщиков в условиях ухудшения внешнеэкономического положения РФ.

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