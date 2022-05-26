Москва, 26 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Рост доходов населения России после объявленных накануне президентом РФ Владимиром Путиным повышений уровня пенсии, МРОТ и прожиточного минимума суммарно будет выше инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Пенсия

«Что касается России, то я напоминаю, что это повышение — уже второе в этом году, и суммарно рост доходов населения и отдельных его групп будет выше инфляции. Здесь я бы хотел перейти к фундаментальному принципу, который обозначил наш президент — это опережающий рост доходов по отношению к инфляции. Инфляция, конечно, в России выросла, но не настолько, насколько планировали на Западе. Более того, мы видим разнонаправленные тренды: в России инфляция снижается, на Западе – растёт, и даже в некоторых странах инфляция перебивает российскую», — сказал Шаповалов.

По его словам, 300 млрд, которые были украдены американцами и их союзниками, «сторицей вернутся, и уже в какой-то степени вернулись — за счёт резкого роста цен на энергоносители, за счёт интенсификации экономических отношений с рядом стран»: «Поэтому Россия в плюсе, Россия вполне достойно выдерживает этот удар, и, самое важное, давайте вернёмся к тому, что в 2020 году мы обозначили в рамках Конституции РФ ключевые параметры: это параметры, которые формируют социальное государство в России. Сейчас, по сути, мы в режиме реального времени доказываем, что Россия — социальное государство, и, в отличие от многих западных стран, которые не могут, а, скорее, не хотят быть социальным государством и оказывать поддержку своим гражданам, Россия это делает».