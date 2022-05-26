Техас, США, , 15:25 — REGNUM Американская исполнительница Мадонна высказалась относительно трагедии, которая произошла в городе Ювальде, штат Техас. Об этом 26 мая пишет Billboard.

Мадонна

«Я не могу представить, какую душевную боль и горе должны испытывать родители этих 19 детей. У меня есть дети, которые учатся в начальной школе, и если бы они однажды не вернулись, я не думаю, что смогла бы выжить», — высказалась артистка. «NRA (Национальная стрелковая ассоциация США — ИА REGNUM) отказывается изменить свою позицию, и законодательство не может принять ни одного законопроекта, требующего ужесточения законов о безопасности огнестрельного оружия, несмотря на то, что в Америке было больше смертей от огнестрельного оружия, чем дней в этом году. Как это возможно?» — негодует Мадонна. Она потребовала власти «защитить детей», призвав их «ограничить доступ к огнестрельному оружию людям, которые рискуют причинить вред себе или другим».

ИА REGNUM напоминает, что 24 мая 2022 года 18-летний житель Ювальде проник в начальную школу и устроил стрельбу, в результате чего погибли 22 человека, 19 из которых были детьми. После этого многие деятели культуры высказались за ужесточение закона о владении огнестрельным оружием, в том числе актёр Мэттью МакКонахи.

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