Москва, 26 мая 2022, 15:24 — REGNUM Уход Google из России сопровождался заявлением, что пользователи сохранят доступ к его сервисам. И доступ сохраняется даже в условиях последовательного отключения серверов кеширования Google Global Cache, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.
Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Google уведомила ряд российских интернет-провайдеров об отключении их от серверов Google Global Cache, ускоряющих загрузку сервисов Google.
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