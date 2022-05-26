Москва, 26 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Уход Google из России сопровождался заявлением, что пользователи сохранят доступ к его сервисам. И доступ сохраняется даже в условиях последовательного отключения серверов кеширования Google Global Cache, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

West McGowan Google

«На данный момент речь идёт об отключении мелких провайдеров, но высока вероятность отключения в перспективе всех.

Как результат — снижение скорости загрузки с технической стороны проблемы и увеличение стоимости интернета с экономической стороны.

И если произойдет отключение полностью, то, очевидно, решаемая за счёт конечных пользователей техническая сторона проблемы станет очередным фактором для отказа от сервисов Google.

При этом для решения проблемы нагрузки на инфраструктуру мощности есть», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Google уведомила ряд российских интернет-провайдеров об отключении их от серверов Google Global Cache, ускоряющих загрузку сервисов Google.

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