Москва, , 15:23 — REGNUM Санкции, введённые странами Запада против России, оказывают влияние на российскую экономику, но имеют противоположный эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы видим, что это была абсолютно непродуманная санкционная политика. Она, конечно, бьёт по России, но даёт прямо противоположный эффект: это отказ от доллара, и, как следствие, существенный рост курса рубля, это импортозамещение и стимулирование собственного бизнеса, это диверсификация торговых отношений и более интенсивное развитие отношений с незападным миром», — сказал Шаповалов.

По его словам, даже в отношении Запада «Россия сейчас в плюсе, ведь мы получаем от западных рынков сейчас даже больше, чем до принятия санкций»: «Вот такие необычные и даже шокирующие для Запада результаты».