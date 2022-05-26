Москва, 26 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Санкции, введённые странами Запада против России, оказывают влияние на российскую экономику, но имеют противоположный эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы видим, что это была абсолютно непродуманная санкционная политика. Она, конечно, бьёт по России, но даёт прямо противоположный эффект: это отказ от доллара, и, как следствие, существенный рост курса рубля, это импортозамещение и стимулирование собственного бизнеса, это диверсификация торговых отношений и более интенсивное развитие отношений с незападным миром», — сказал Шаповалов.

По его словам, даже в отношении Запада «Россия сейчас в плюсе, ведь мы получаем от западных рынков сейчас даже больше, чем до принятия санкций»: «Вот такие необычные и даже шокирующие для Запада результаты».