Ереван, 26 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Ракета-носитель компании «SpaceX», стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал (США), вывела на околоземную орбиту первый спутник Армении. Об этом 26 мая сообщил на заседании правительства Премьер-министр Никол Пашинян.

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«Армения вступает в эпоху космической деятельности, — сказал Пашинян. — Одним из наших приоритетов является локализация космических технологий на территории Армении, а также организации производства космического оборудования».

Он сообщил, что спутник будет делать фотоснимки для контроля за границей, мониторинга изменений климата, а также их будут использовать при производстве дорог и в градостроительстве.

Премьер-министр добавил, что до конца 2023 года в республике планируется создать центр управления спутниками. Это будет использоваться для научно-исследовательской деятельности.