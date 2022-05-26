* запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 15:21 — REGNUM Источники в уезде Париян афганской провинции Панджшер 26 мая сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошедшей ночью напали на кишлак Карпитаб и другие поселения в местностях Доаб, Мандакма и Паинкар.

Афганистан

Источники сообщили газете «8 Собх», что собралось около 500 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из разных районов уезда Париян.

По их словам, радикалы задержали, пытали, а затем увезли в свои лагеря более 20 жителей Карпитаба, включая стариков, крестьян, пастухов и детей. Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отстреливали собак и домашний скот местных жителей и разрушали их дома.

Источники в Парияне говорят, что другие талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также совершили нападение в долине Рошкаб, но никаких подробностей об этом пока не поступало.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и раньше пытали и убивали жителей Парияна. В последнем случае они расстреляли двух братьев-подростков в селе Шалакча этого уезда и пытали членов их семьи.