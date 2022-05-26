Орехово-Зуево, Московская область, , 15:20 — REGNUM Случаи превращения малого бизнеса в крупные предприятия отнюдь не единичны в России. Об этом 26 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП на площадке машиностроительного завода «Тонар».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наше совещание проходит на площадке машиностроительного завода «Тонар». Крупнейшее предприятие в своём секторе в Московской области и наглядный пример, как из маленького кооператива за 30 с небольшим летом можно вырасти сначала до уровня средней компании, а потом и до большого и успешного бизнеса», — заявил Мишустин.

«Такой случай не единичный. Конечно, нам очень важно максимально масштабировать такие примеры и опыт. Мы делаем всё возможное, чтобы таких «тонаров» становилось как можно больше в России», — указал он.