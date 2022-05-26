Орехово-Зуево, Московская область, 26 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Случаи превращения малого бизнеса в крупные предприятия отнюдь не единичны в России. Об этом 26 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП на площадке машиностроительного завода «Тонар».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Наше совещание проходит на площадке машиностроительного завода «Тонар». Крупнейшее предприятие в своём секторе в Московской области и наглядный пример, как из маленького кооператива за 30 с небольшим летом можно вырасти сначала до уровня средней компании, а потом и до большого и успешного бизнеса», — заявил Мишустин.

«Такой случай не единичный. Конечно, нам очень важно максимально масштабировать такие примеры и опыт. Мы делаем всё возможное, чтобы таких «тонаров» становилось как можно больше в России», — указал он.