Уфа, 26 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. 59 земельных участков с расположенными на них коммерческими зданиями и жилыми домами намерены изъять при реализации проекта по реконструкции улицы Пугачева и строительству развязки в Уфе. Эту информацию 26 мая подтвердили в пресс-службе городской администрации.

City-yaroslavl.ru Ремонт улицы Республиканской

«Основной объем сноса придется на улицу Пугачёва», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что изъятие будет проводиться строго в соответствии с законом.

Сообщается, что после реконструкции этой улицы жители Уфы получат четырёхполосную дорогу с местными проездами и тротуарами, современным наружным освещением. Проект рассчитан на два года с завершением всего комплекса работ в 2023 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что реконструкция улицы Пугачева включена в перечень объектов к 450-летию основания города Уфы.