26 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Британская газета рассуждает о том, что Запад погрузился в самодовольство и не в состоянии обеспечить Киев всем необходимым для противостояния России. В итоге их может ждать неприятное потрясение — победа Москвы.

Татьяна Аннина, , 15:41 — REGNUM Украина не испытывала недостатка в обещаниях поддержки со стороны западных лидеров, которые хотят, чтобы [президент России] Владимир Путин потерпел катастрофическое поражение. Киеву было обещано всё: от танков, тяжелой артиллерии и военных самолетов до мощных противокорабельных ракет, чтобы российский президент не достиг своей цели, пишет 26 мая газета The Telegraph.

Путин и Донбасс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Однако конфликт вступает уже в четвертый месяц, и у украинских командиров есть все основания задаться вопросом, почему, несмотря на все красивые слова западных лидеров, им сейчас отчаянно не хватает огневой мощи.

Военная поддержка НАТО на ранней стадии конфликта, безусловно, внесла важный вклад в оказание помощи украинским войскам в противостоянии первому наступлению России на Киев. Но, как говорится, если Россия проиграла ключевую битву, это вовсе не значит, что Москва не сможет победить.

Путин быстро принял меры по устранению первых неудач кампании. Весь фокус вторжения был смещен на захват контроля над регионом Донбасса.

Путин просто перебросил основную часть своих боевых сил, чтобы сосредоточиться на Донбассе, где, судя по последним оценкам западной разведки, русские наконец-то добились некоторого прогресса. Сообщается, что российские войска добились значительных успехов в ходе наступления на восточный город Северодонецк, и украинские официальные лица предупреждают, что «участь страны» может быть решена, если русские преуспеют в попытках захватить город, тем самым перерезав жизненно важные линии снабжения в регионе.

Потери ВСУ на 26.05.2022 © ИА REGNUM

Хотя украинские войска продолжают оказывать упорное сопротивление, их усилиям мешает нехватка оборудования и материалов. В частности, украинские командиры утверждают, что большая часть оборудования, обещанного западными лидерами, до сих пор не поступила.

Однако поражение России отнюдь не гарантировано. Первые успехи, достигнутые российскими войсками на Донбассе, а также решимость Путина продолжать наступление любой ценой, означают, что возможность победы России должна восприниматься серьезно. И если Путин преуспеет в восточной части Украины, что помешает ему перегруппировать силы и начать новое наступление, чтобы занять остальную часть страны?

По крайней мере, беспощадный напор, под которым находятся украинские войска в ходе последнего наступления России, говорит о том, что Киеву может потребоваться вся помощь Запада, какую он только может получить.

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