Москва, , 15:19 — REGNUM Россия является страной, против которой введено беспрецедентное количество санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запад развязал против России беспрецедентную экономическую войну. В отношении России объявлено свыше 10 тысяч санкций. Ничего подобного никогда ни в отношении никакой страны не было. Самый большой пример санкций — Иран: три тысячи санкций, а у нас — уже 10 тысяч», — сказал Шаповалов.

По его словам, результат этих санкций «плачевен для Запада и вполне выносим для России»: «Почему он плачевен для Запада? Очевидно, что западные стратеги экономической войны против России не просчитали эффекты. Нельзя отменить такую важную экономику, как российская экономика, и даже намёки на какие-то ограничения важных экономических отношений с Россией уже приводят к резким негативным явлениям для Запада — я уж не говорю о конкретных действиях. Если Европа откажется от российских газа и нефти, она просто-напросто перестанет существовать, а экономика Европы исчезнет».