Вашингтон, 26 мая 2022, 15:18 — REGNUM США могут исключить иранский Корпус стражей исламской революции из списка иностранных террористических организаций, с таким предложением выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол 25 мая на слушаниях в Конгрессе, сообщает Responsible Statecraft.
Издание отмечает, что вопрос исключение этой организации из списка террористические стал одним из камней преткновения на переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Одним из основных препятствий, стоящих на пути администрации Джо Байдена к этой уступке, является ее страх того, что такой шаг может вызвать яростную критику со стороны его политических противников внутри страны. Тем не менее один из сенаторов-республиканцев указал на возможность такого шага.
террористической группировкой КСИР объявила администрация бывшего президента США Дональда Трампа в рамках своей неудавшейся кампании «максимального давления», в первую очередь, как открыто признали ее сторонники, в качестве ядовитой пилюли, направленной на то, чтобы политически затруднить возвращение любой будущей администрации в СВПД. Действительно, ранее Сенат принял рекомендательную меру, запрещающую президенту Байдену исключать КСИР из списка иностранных террористических организаций.
Эксперты отметили, что включение в этот список КСИР носит чисто символический характер и что исключение его оттуда списка не будет иметь практических последствий, о чем и говорил сенатор Пол во время слушаний.
Мэлли также, по-видимому, опроверг сообщение на этой неделе о том, что президент Байден принял окончательное решение не исключать КСИР из списка террористических организаций, предполагая, что дверь для решения проблемы все еще может быть открыта, если иранцы готовы пойти на уступки в ответ.