Вашингтон, 26 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. США могут исключить иранский Корпус стражей исламской революции из списка иностранных террористических организаций, с таким предложением выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол 25 мая на слушаниях в Конгрессе, сообщает Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Издание отмечает, что вопрос исключение этой организации из списка террористические стал одним из камней преткновения на переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Одним из основных препятствий, стоящих на пути администрации Джо Байдена к этой уступке, является ее страх того, что такой шаг может вызвать яростную критику со стороны его политических противников внутри страны. Тем не менее один из сенаторов-республиканцев указал на возможность такого шага.

«Я думаю, что мы должны быть открыты для этого», — сказал сенатор Рэнд Пол специальному посланнику президента Байдена в Иране Робу Мэлли, добавив, что, по его мнению, — учитывая вероятные внутриполитические атаки, которые Байден будет вынужден вытерпеть за исключение КСИР из списка — любые предложения того, что Соединенные Штаты потребуют взамен, должны быть обнародованы.

«Я думаю, важно, чтобы, если мы действительно хотим переговоров, а единственный способ добиться каких-либо изменений в поведении — это переговоры… на самом деле единственный способ добиться этого — извлечь уроки из санкций», — подчеркнул Пол — Поэтому даже такие вещи, как признание их иностранной террористической организацией, должны быть предметом переговоров».

террористической группировкой КСИР объявила администрация бывшего президента США Дональда Трампа в рамках своей неудавшейся кампании «максимального давления», в первую очередь, как открыто признали ее сторонники, в качестве ядовитой пилюли, направленной на то, чтобы политически затруднить возвращение любой будущей администрации в СВПД. Действительно, ранее Сенат принял рекомендательную меру, запрещающую президенту Байдену исключать КСИР из списка иностранных террористических организаций.

Эксперты отметили, что включение в этот список КСИР носит чисто символический характер и что исключение его оттуда списка не будет иметь практических последствий, о чем и говорил сенатор Пол во время слушаний.

«Я думаю, люди должны понимать, что даже если мы снимем с них ярлык иностранной террористической организации, КСИР… находится под санкциями как минимум с 2007 года за финансирование «Хезболлы» в Ливане, поэтому санкции все равно будут», — отметил он.

«Но мы должны хотя бы обдумать это. Единственный способ добиться чего-либо — это дать им то, что они хотят, и они дадут то, что мы хотим», — добавил Пол.

Мэлли также, по-видимому, опроверг сообщение на этой неделе о том, что президент Байден принял окончательное решение не исключать КСИР из списка террористических организаций, предполагая, что дверь для решения проблемы все еще может быть открыта, если иранцы готовы пойти на уступки в ответ.