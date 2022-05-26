Джакарта, 26 мая 2022, 15:18 — REGNUM Правительства Индонезии и Великобритании подпишут соглашение о сотрудничестве в области инвестиций в трех приоритетных секторах на саммите G20 на Бали, сообщает Antara.
Тремя приоритетными секторами в рамках сотрудничества между правительствами Индонезии и Великобритании являются переработка никеля и других полезных ископаемых, которые создают добавленную стоимость, возобновляемые источники энергии и здравоохранение.
«Я думаю, что нам нужно создать специальную команду для реализации этого сотрудничества. Мы подпишем соглашение о сотрудничестве, когда в ноябре состоится саммит G20 на Бали», — заявил министр инвестиций Бахлила Лахадалия.
Сотрудничество между двумя странами окажет положительное влияние на увеличение двусторонних инвестиций между Индонезией и Великобританией.
Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии подготовила и установила 1431 камеру видеонаблюдения для обеспечения безопасности саммита G20 на Бали.
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