София, 26 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Крупнейшие операторы теплоснабжения Болгарии объявили о намерении поднять с 1 июля текущего года тарифы на отопление и горячую воду для бытовых потребителей в стране. Об этом 26 мая сообщает БТВ.

Pixabay.com Кран горячей воды

В частности, в болгарской столице Софии планируется поднять стоимость указанных услуг на 29%, в портовом городе Варне — на 116%, а в Бургасе и Плевене на юго-востоке страны — на 170%. В наибольшей степени тепло и вода подорожают для жителей северного города Велико-Тырново (332%).

Как отмечено в заявлении Комиссии по энергетическим и водным ресурсам Болгарии (КЭВР), подобное ценообразование связано с резким ростом стоимости энергоносителей на мировом рынке.

Напомним, только за последний год тарифы на тепло в Болгарии повышались трижды. В настоящее время абсолютное большинство жителей страны не в состоянии оплачивать соответствующие услуги.