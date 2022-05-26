Москва, 26 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Прогнозные значения по рынкам газа и нефти имеют определяющее значение как для экономики западных стран, так и для России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Leha-11 Цистерна для перевозки нефтепродуктов

«Размах в прогнозах падения добычи достаточно велик: от 5-8% (считает Александр Новак) до 17% (заявлял Антон Силуанов).

Большая вариабельность связана с высокими рисками: развитие пандемии в Китае, решения ФРС в США, перспективы принятия шестого пакета санкций ЕС против России и решения ОПЕК.

Пока позиция ОАЭ одна из самых стабильных: уверенность в том, что необходимо разработать соглашение, которое включало бы Россию в ОПЕК+, понимание зависимости спроса на нефть от мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

Кроме того, не стоит забывать, что уже в 2023 году в рамках Углеродного регулирования на территории ЕС новым транспортным средствам будет разрешено производить в среднем не более 95 г СО2 на километр.

А это значит, что нормы поколения Euro 6 и все последующие будут становится всё жестче и регулироваться контролирующими органами более тщательно, тем более в отношении России. Объём потребления нефти будет постепенно сокращаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал снижение объёмов добычи нефти в России на 5-8%.

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