Орехово-Зуево, Московская область, , 15:17 — REGNUM Комфортную среду без придирок и бюрократизма призвал сформировать все уровни российской власти после введения санкций Запада председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он заявил об этом 26 мая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Орехов-Зуево.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нам необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок, без бюрократизма и это не какие-то красивые слова, а тот принцип работы, к которому я призываю представителей органов власти всех уровней», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации кризиса российский бизнес проявил себя с наилучшей стороны.