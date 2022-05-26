Тюмень, 26 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Депутаты Тюменской области 26 мая наделили главу региона правом избираться неограниченное количество раз. Об этом сообщает пресс-служба тюменского парламента.

Admtyumen.ru Александр Моор

Кроме того, глава региона может по своему усмотрению снимать руководителей муниципалитетов. В Устав Тюменской области приняты соответствующие изменения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах публичной власти в субъектах РФ».

Также упраздняется институт отзыва губернатора Тюменской области избирателями. Если депутаты облдумы примут поправки, то новая редакция устава региона вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные изменения в Устав региона одобрили депутаты Югры также 26 мая 2022 года.