Тбилиси, 26 мая, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель в своём поздравлении Грузии с днём её независимости потребовал от Тбилиси доказательств приверженности европейскому пути, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Eeas.europa.eu Карл Харцель

«Мы поддерживаем Грузию и ценим глубокие связи между нами. Мы хотим углубить эти связи. 3 марта правительство Грузии подало заявку на вступление в Европейский союз, что выражает стремление подавляющего большинства населения страны. Грузия сделала свой выбор, основываясь на своих исторических ценностях. Сейчас настало время для Грузии предпринять решительные шаги, чтобы доказать свою приверженность европейскому пути», — сказал Харцель.

Напомним, что одним из основных направлений грузинской внешней политики является вступление страны в ЕС.