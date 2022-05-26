Рязань, 26 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Три «умных» светофора установят по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в 2022 году в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе правительства региона.

Правительство Иркутской области «Умный» светофор

Новые уличные объекты появятся в Рязанском, Пронском и Ухоловском районах. Светофоры оснащены системой адаптивного управления — детекторами транспорта и современными контроллерами. Это позволит регулировать движение на перекрёстках в зависимости от складывающейся дорожной обстановки.

«Умные» светофоры позволяют увеличить пропускную способность дорог.