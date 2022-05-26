Краснодар, , 15:14 — REGNUM Субсидию в размере один миллиард рублей получил бюджет Краснодара из казны Краснодарского края, сообщили в пресс-службе мэрии. Деньги будут направлены на реализацию программы обновления подвижного состава городского электротранспорта. Изменения в горбюджет приняли на заседании думы столицы Кубани 26 мая.

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«Объем городского бюджета на текущий год увеличен более чем на 2,6 млрд рублей за счет поступлений из краевой казны, самая весомая субсидия — в один миллиард рублей поступила на обновление подвижного состава городского электротранспорта. Сегодня мы её, так сказать, официально «принимаем» в городской бюджет», — прокомментировал директор департамента финасов Краснодара Александр Чулков.

В июне власти Краснодара намерены объявить электронный конкурс по выбору поставщиков низковольтных трамвайных вагонов с кондиционерами, контракт планируется заключить в июле.

Трамвайная сеть Краснодара сегодня состоит из 16 маршрутов, ежедневно на линии выходят 228 вагонов, 103 из которых — новые.